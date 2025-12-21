バンド「ザ・クロマニヨンズ」は21日、ボーカル甲本ヒロト(62)ののどの不調で、きょう21日の長野公演を中止すると発表した。甲本は5日間の療養が必要で、25日の大阪公演も延期となる。バンド公式サイトで「いつもザ・クロマニヨンズを応援いただきまして、ありがとうございます。本日12月21日（日）開催予定しておりましたザ・クロマニヨンズ ツアー JAMBO JAPAN 2025-2026長野CLUB JUNK BOX公演は甲本ヒロトの喉の不調により