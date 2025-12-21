モデルでタレントのの本田紗来（18）が21日、都内で2026年カレンダーの発売イベントを行った。今年は6月にファッション雑誌「Ray」の専属モデルにもなり「自分磨きを頑張った年」と振り返った。「顔がシュッとした」とその効果を実感し、身長も伸び続け1メートル62になったことも明かし「少しはすらっとしたのかな」とほほえんだ。姉の望結（21）からも「きれいになったね」と言ってもらえたといい「自信につながった」と喜ん