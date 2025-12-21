コロンビアの左翼ゲリラ「民族解放軍（ELN）」の旗/Stringer/AFP/Images（CNN）南米コロンビアで、ゲリラグループがドローン（無人機）と爆発物を使って陸軍の基地を襲撃し、コロンビア軍の兵士少なくとも7人が死亡したほか、30人が負傷した。コロンビア軍が明らかにした。襲撃があったのは18日で、北部セサール県の基地が標的となった。米国務省と欧州連合（EU）がテロ組織に指定するコロンビアの左翼ゲリラ「民族解放軍（ELN）」