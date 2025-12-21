3人組バンド、Mrs．GERRN APPLEの大森元貴（29）が、20日放送の日本テレビ系「アナザースカイ1時間スペシャル」（土曜午後11時）に出演。朝ドラ出演時を振り返った。番組冒頭、MCの今田耕司（59）が「大活躍の1年というか。どうやって『あんぱん』に出てたの？」と、NHK連続テレビ小説『あんぱん』に作曲家役で出演した大森に尋ねた。すると大森は「うれしーい。朝ドラ行って、その合間に曲を作りに帰って、またその日のうちに朝