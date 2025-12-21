村山富市10月17日逝去 享年101誠実な人柄で政敵は一人もいなかった石破 茂（政治家）あれは阪神・淡路大震災が起きた時だわな。情報収集が難航し初動がもたついて、自衛隊の出動が遅れた。村山さんは実に正直な人で、「対応が遅れてすまなかった。朝早く初めてのことじゃったから」と国民に謝った。当時、私はまだ当選３回の野党の若手議員でした。出演したテレビ番組で「即刻、辞任しろ！」と噛(か)み付いた。するとその夜、議員