スクウェア・エニックスのサガシリーズと佐賀県がコラボレーションした「ロマンシング佐賀」が11年目を迎え、2025年10月25日〜2026年3月22日まで『ロマンシング佐賀2025』が開催中です。ロマンシング佐賀2025 | トレイラー（YouTube）https://youtu.be/yFTO98Q0EDY伊万里・有田が新リージョンにロマンシング佐賀2025では、伊万里と有田という“やきものの聖地”が新リージョンとなっています。伊万里には、JR伊万里駅前に『ロマン