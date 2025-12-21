東京・小平市で4日、幼稚園の目の前で信号無視の瞬間がカメラに捉えられた。横断歩道には親子の姿もあり、目撃者は戸惑いをみせている。一方、千葉・柏市で11月に立て続けに信号を無視する複数台の車が出没。同時に車の追い越しや右折レーンの直進なども行われていた。車はカーシェア車両だとみられる。園児近くで起きた危険運転東京・小平市で4日に撮影されたのは、目撃者が思わず、「えっ！」「あれ、こっわ！」と声をあげるほど