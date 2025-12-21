タレント山之内すず（24）が21日、TBS系「アッコにおまかせ！」（日曜午前11時45分）に生出演。前日に記録会で50キロを歩いたことを話した。準レギュラー陣の今年最も記憶に残った出来事で、山之内は番組前日の20日にウオーキングイベントに参加したことを話した。「『Oneday50キロ記録会』というのがありまして。（東京都）足立区北千住の方から埼玉県の川越まで。50キロ歩く大会に参加していて。今、本当に足が動かない状態で」