Snow Man初のポップアップイベント『Snow Man 1st POP-UP』が、12月20日に大阪・VS.にてスタートした。メンバーの佐久間大介が、現地を訪れた際のオフショットを自身のInstagramに投稿している。 （関連：【画像】佐久間大介、Snow Manポップアップショップを訪問） 2025年夏にソウルからスタートし、台北、バンコクと巡ってきたポップアップイベントは、これまでに開催してきた各地域をイメージし