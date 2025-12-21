◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）＝１２月２１日、栗東トレセン鮫島克駿騎手とのコンビで参戦するサンライズジパング（牡４歳、栗東・前川恭子厩舎、父キズナ）は、坂路をゆっくりと上がった。パワフルな脚さばきで、使いつつ良化が感じられる。前川調教師は「ここまでは順調に来ています。前走の前よりも体が増えている感じです」と明るいトーンで話した。前走のチャンピオンズＣは