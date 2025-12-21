サッカー元日本代表で１６日にオランダ１部アヤックスへの加入が発表されたＤＦ冨安健洋（２７）が２１日、成田空港に帰国し取材に応じた。２０２６年６月末までの短期契約で、来年のＷ杯北中米大会も視野に入っている。「Ｗ杯もありますし、少しでも出場時間を伸ばさないといけない。クラブの競争に勝って出場時間を伸ばしていきたい」と決意。リハビリ期間、優勝を掲げる日本代表の戦いも確認していたといい「僕もＷ杯の舞台