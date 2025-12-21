１２月２１日の阪神６Ｒ・２歳新馬（芝１２００メートル＝１１頭立て）は、ワイドシュテルケ（牡、栗東・藤岡健一厩舎、父タワーオブロンドン）が１番人気に応えて勝利した。勝ち時計は１分１０秒５（重）。好スタートからすんなりとハナを奪い、レースの主導権を握った。直線入り口で後続を離すと、２着に１馬身半差をつけて危なげなく押し切った。最後までステッキは使わず、着差以上に強い内容だった。藤岡佑介騎手は「調