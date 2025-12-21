12月20日に帯広競馬場で行われた第5Rで、ばんえい十勝の新人騎手・吉田理人騎手がマゴに騎乗し、初勝利を挙げた。デビューから15戦目での記念すべき白星となった。 吉田騎手は2025年12月6日に初騎乗しており、今回の勝利がばんえい競馬でのキャリア初勝利となった。大阪府吹田市出身で、久田守厩舎に所属。第5R終了時点での成績は15戦1勝。【ばんえい十勝】新人騎手が初騎乗…阿部優哉騎手、臼杵龍美騎手、吉田理人騎手コメント