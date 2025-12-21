【モデルプレス＝2025/12/21】女優の土居志央梨が12月20日、自身のInstagramを更新。自身が出演しているNetflix映画「10DANCE」のオフショットを公開し、反響が寄せられている。【写真】「虎に翼」女優「美しいスタイル」黒ドレス×網タイツ姿◆土居志央梨「ラテンの血が流れている」ダンス姿を披露土居は「私にはラテンの血が流れている。かもしれない。」とつづり、腕に赤いラインの入った黒い衣装でステップを踏む動画を投稿。