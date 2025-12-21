『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した冴木柚葉「ANA」のCMで見せた凜とした表情、情報番組『王様のブランチ』では、飾らない笑顔で視聴者を魅了する冴木柚葉（さえき・ゆずは）が、12月22日（月）発売『週刊プレイボーイ1・2合併号』のグラビアに登場。そんな彼女が今回、ずっと"好き"だと公言してきたグラビアの世界で、これまでとは違う風を吹かせた。【写真】冴木柚葉のグラビア＊＊＊【郄野真央ちゃんと編み物