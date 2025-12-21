【プレーバック2025・上沢直之編】ソフトバンクの選手が、今シーズンの名場面を振り返る年末恒例のプレーバック企画「鷹戦士あのプレー」。今回は加入1年目で12勝を挙げた上沢直之投手（31）の登場です。2桁勝利カルテットの一人として活躍した右腕が自身のハイライトに挙げたのは、8月20日の西武戦（みずほペイペイドーム）。7回2失点で9勝目を手にし、今季最多の12奪三振を記録した試合でした。◇◇◇歯車が