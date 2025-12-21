「貫禄にビックリ」の声も2014年放送のNHK連続テレビ小説「マッサン」で主演…。俳優・玉山鉄二(45)の近影が反響を呼んでいる。話題の姿をインスタグラムで公開したのは、天海祐希が主演を務めるドラマ「緊急取調室」(テレビ朝日)の公式アカウント。玉山は11日の放送から2週連続でゲスト出演。警察学校のカリスマ教官・滝川隆博役で登場した。投稿では表情がアップで撮影されており、特別取調室で繰り広げられる緊迫感ただよ