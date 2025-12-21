福岡東署は21日、福岡市中央区小笹5丁目1番付近の道路上で20日午後4時30分ごろ、通行中の20代の女性が見知らぬ男から「かわいいですね、散歩ですか」などと声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は20から30代くらいで170程度。体格は細めで黒色短髪。黒色野球帽、黒縁眼鏡、黒色パーカ、黒色の細身のズボンを着用していたという。