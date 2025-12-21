１２月１５日（火）からブラジルのベレンで行われている、バレーボールのクラブチーム世界ナンバー１を決める「ＦＩＶＢ男子バレーボール世界クラブ選手権２０２５」。この大会の予選ラウンドを２位で突破して準決勝に臨んだ大阪ブルテオンが、ポーランドの強豪・ザビエルチェをストレートで撃破して、日本勢初の決勝進出を果たしました。南米チャンピオンのクルゼイロ（ブラジル）、アフリカ王者のスウェリー（リビア）を下し