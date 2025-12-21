23年10月にデビューした次世代K−POPボーイズグループ、82MAJOR（エイティトゥーメジャー）が21日、都内で、日本初のファンミーティング前に囲み取材に応じた。歌唱力とダンスが武器の6人組で、メンバー全員が楽曲制作に携わる。グループ名の「82」は韓国の国番号で、国を超えて世界でメジャーになるという思いが込められている。韓国での単独公演はチケットが即完売し、7月には北米25都市を巡るツアーを成功させた。9月に日本の公