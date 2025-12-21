◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）＝１２月２１日、栗東トレセンミステリーウェイ（セン７歳、栗東・小林真也厩舎、父ジャスタウェイ）は、ＣＷコースを軽く流した。落ちつきがあり、精神的にもどっしりしてきた。小林調教師は「いつも通りです。ほどよいペースで気分が良かったら、あえて速いところをやらなくてもいいと伝えました」と納得の表情だった。丹頂Ｓとアルゼンチン共和国