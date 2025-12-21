横浜F・マリノスは21日、FW村上悠緋(25)について契約満了に伴い、来季の契約を更新しないことを発表した。北海道出身の村上は、北海道大谷室蘭高から関東学院大を経て2023年に横浜FMへ。昨季は徳島ヴォルティス、今季は愛媛FCに期限付き移籍していた。以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文●FW村上悠緋(むらかみ・ゆうひ)■生年月日2000年12月19日(25歳)■出身地北海道■身長/体重/血液型178cm/72kg/O型■経歴函館桔