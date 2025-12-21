名古屋グランパスが2026シーズンの特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」に向けた特別ユニフォームを発表した。フィールドプレーヤー1stモデルは赤と黄色をベースとし、シャツの下部に斜めのボーダー柄が施されたデザイン。また、フィールドプレーヤー2ndは白、GKは水色と緑の2パターンとなる。クラブはフィールドプレーヤー1stのコンセプトについて、公式サイトで次のように説明した。「GRAMPUS SPECIAL EDITION 〜世界の頂