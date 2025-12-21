アビスパ福岡は21日、FW城後寿(39)と2026シーズンの特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」の契約を更新したと発表した。城後は2005年の加入から福岡一筋のバンディエラ。今季は公式戦の出場がなかった。40歳となる来季はプロ22年目のシーズンとなる。