サンフレッチェ広島は21日、松本山雅FCのGK大内一生(25)が来季から完全移籍で加入することを発表した。イタリア人の父と日本人の母を持つ大内は、横浜FCユースから2019年にトップチーム昇格。Y.S.C.C.横浜、AC長野パルセイロ、鹿児島ユナイテッドFCへの期限付き移籍を経験し、2024年に松本へ完全移籍した。昨季はJ3リーグ戦30試合、ルヴァンカップ2試合に出場。今季はJ3リーグ戦全38試合、ルヴァンカップ2試合に出場した。以