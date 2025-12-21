札幌市東区で、2025年12月21日、アパートの一室が燃える火事がありました。この火事で男性1人が病院に搬送されました。火事があったのは、札幌市東区北16条東14丁目の2階建てアパートの、2階一室です。12月21日午前11時半すぎ、アパートの居住者から「自動火災報知設備が鳴り焦げ臭い」と消防に通報がありました。消防によりますと、火はおよそ30分後にほぼ消し止められましたが、この火事で80代男性が病院に搬