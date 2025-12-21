「２０２５年渋野日向子杯第４回岡山県小学生ソフトボール大会」が２１日、同県倉敷市の倉敷スポーツ公園で開催され、女子決勝に先駆けて、同大会主催者でプロゴルファーの渋野日向子（２７）＝サントリー＝が始球式を行った。同県出身で東京五輪ソフトボール金メダリストでもある原田のどかさんとの真剣勝負という形で、入念なウオームアップを済ませてマウンドに上がった渋野は、２ボールから２球ファウルを奪ったが、