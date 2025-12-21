千葉県船橋市の様々な魅力をキーホルダーにした人気の「街ガチャ」第５弾を、船橋市観光協会などが来年１月１日に発売する。先行販売イベントが２０日、市内で開かれた。街ガチャは県内初のご当地ガチャとして２０２１年に登場。２３年の第４弾までの販売累計数は約４万個と大ヒットしている。第５弾では初めてデザイン案を一般公募した。４１点の応募作品から１次審査で１９点を選び、市民投票「街ガチャ総選挙」で集まった