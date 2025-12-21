「夕方になると一気にお腹が空いて、つい食べすぎてしまう」。そんな悩みを抱えていたFさん（43歳・一般事務）が取り入れたのは、夕食前に“温かいスープを１杯飲むだけ”というシンプルな習慣でした。食事量を無理に減らすことなく、食べ方を整えることで満足感が変わり、結果として３ヶ月で−２kgに近づいたそうです。そこで今回は、そんなFさんの「簡単ダイエット習慣」を紹介します。食事を減らさず「最初に体の内側を温める」