「彼は私のこと、本命として見てるのかな？」とモヤモヤしたとき、注目すべきはLINEのやり取り。男性は本命の女性には、LINEでも自然と“特別扱い”しているものなのです。そこで今回は、男性が本命女性にだけ送るLINEの「特徴」を紹介します。自分から会話を広げようとする本命女性とのLINEでは、男性は「で？それからどうなった？」など具体的な質問を返して会話を広げようとします。単なる業務連絡のような短文ではなく、話題を