◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）日曜追い＝１２月２１日、栗東トレセン天皇賞秋２着から臨むミュージアムマイル（牡３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父リオンディーズ）は、坂路を５９秒８―１３秒８をマーク。軽い走りで体調の良さがうかがえる。高柳大調教師は「いつもの日曜という感じです。体もいいし、動きも良くなっていると思う」と好感触を伝えた。この秋３戦目となるが、「しっ