Ｊ１福岡は２１日、ＦＷ城後寿と明治安田百年構想リーグの契約を更新したことを発表した。来年４月に４０歳になる在籍２１年目のベテランが、２００５年の加入から２２年目のシーズンを迎えることになる。今季はけがの影響で、公式戦出場はなかった。