女優・黒島結菜がドラマのオールアップを迎えた。フジテレビ系連続ドラマ「絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜」（月曜・午後９時）の公式インスタグラムが２１日までに更新され、「黒島結菜さんオールアップ」と大きな花束をもち、笑顔を見せる黒島の写真をアップ。また、主演の沢口靖子から花束を受け取り、ドラマ撮影を振り返り感謝する黒島の動画も投稿されている。コメントには「お疲れ様でした」「毎週見るのが楽しみでした