市川團十郎の長女で舞踊家・市川ぼたんとしても活動する女優の堀越麗禾が２１日、都内で行われた、東京都「ＨＴＴわくわくサイエンスショー２０２５」にゲスト出演した。東京都が推進する脱炭素化、電力確保の取り組み「ＨＴＴ＝へらす・つくる・ためる」のＰＲイベント。サイエンスメッセンジャーかず先生と発電の実験を行った堀越は「発電すると、二酸化炭素が発生することが分かった。電気を無駄に使っていないか、考えたい