Kiramuneへの加入が発表された新ユニット「IXIS」が、2026年3月5日(木)にデビューミニアルバム『Roots of』を発売することを発表した。市川太一、小野元春、草野太一、小林大紀、榊原優希、堀金蒼平の6名がメンバーとして活動するIXIS。デビュー作『Roots of』のタイトルは、Rootsには花の根という意味もあることから、「僕らはここから、同じ場所から始まるんだ」と言う意味を込めて、メンバー自身がタイトルを決定した。ジャケッ