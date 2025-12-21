先週の阪神ジュベナイルフィリーズでは、スターアニスが優勝。レイパパレ、ナミュール、スタニングローズといったＧ１馬を送り出してきた「高野厩舎×ノーザンファームしがらき」の育成ラインが、またしても頂点に立った。しがらきの勢いはまさに最高潮。その流れが、今週の朝日杯フューチュリティステークスにも波及しそうだ。浮上するのは、有力候補の一頭アドマイヤクワッズ。「友道康夫厩舎×ノーザンファームしがらき」