全日本選手権・男子フリーフィギュアスケートの2026年ミラノ・コルティナ五輪代表最終選考会を兼ねた全日本選手権が20日、東京・代々木第一体育館で行われた。男子フリーでは地上波中継早々に大島光翔（富士薬品）がド派手な赤の衣装で登場。“スタァ”と呼ばれる世界観を存分に発揮し、会場もお茶の間も虜にして見せた。この日も大好きな赤をまとい、真っ白なリンク上を縦横無尽に動き回った。「腹をくくってやるしかない」。