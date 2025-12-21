◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）＝１２月２１日、美浦トレセン有馬記念連覇を目指すレガレイラ（牝４歳、美浦・木村哲也厩舎、父スワーヴリチャード）は午前３時５６分に美浦の坂路に登場。軽快なフットワークで５３秒０―１１秒７をマークした。この日は雨で渋った馬場だっただけに単純比較はできないが、１年前の日曜日の坂路での調教は５３秒４―１１秒６。連覇に向けて調整は順