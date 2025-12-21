¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤¬¡¢2025Ç¯ºÇ¸å¤È¤Ê¤ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ãnukariari¡ä¤ò12·î20Æü(ÅÚ)¤ËÅìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¡£¢¡¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿2025Ç¯¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡ÙÂè2´ü¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ö³×Ì¿Æ»Ãæ¡×¤¬¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÂç¤­¤¯ÈôÌö¤·¤¿¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡£MC¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ª¤«¤²¤Ç2025Ç¯¡¢³×Ì¿¤òµ¯¤³¤»¤Þ¤·¤¿¡ª¤³¤ì¤«¤é¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤¤¤¤¤«¡¼¡ª¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ËÇ®¤¯¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£¥é¥¤¥Ö½ª