テレビ東京の冨田有紀アナウンサーが20日、自身のインスタグラムを更新。出演する「ウイニング競馬」でのサンタクロース姿を公開した。 【写真】かわいくてまぶしすぎる全身ショット 「今年もサンタクロースに」と投稿し、サンタのコスプレでかわいくポーズを決めたり、ピースサインをしたりする写真などを掲載。「みなさん、プレゼントの希望はお決まりでしょうか。」とつづり、「私はまだ悩