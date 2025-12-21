米国の首都ワシントンDCの代表的文化芸術公演会場であるケネディセンターの名称が18日に「トランプ・ケネディセンター」に変更された。再執権後にトランプ大統領が進めているワシントンの主要スポットに自分の名前を刻む活動のひとつだ。ケネディセンターの正式名称は「ジョン・F・ケネディ公演芸術センター」だった。1963年にケネディ元大統領が暗殺された直後に連邦議会が追悼の意を込めて名称に対する法案を通過させ付けた名前