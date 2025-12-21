エリゼ宮（フランス大統領官邸）に勤務する食器担当責任者がエリゼ宮内の文化財級陶磁器を大挙持ち出した容疑で警察に逮捕された。現地メディアによると、エリゼ宮で5年以上勤めてきたトーマスMを名乗る容疑者が16日に窃盗容疑で警察に逮捕された。トーマス容疑者は陶磁器コレクターと共謀しエリゼ宮の国賓晩餐や宴会に使われる100点以上の陶磁器を外部に持ち出した容疑を受けている。エリゼ宮は文化財に指定された陶磁器とカップ