楽久屋が運営する岐阜県岐南町の「湯どころみのり」にて、2025年12月27日から2026年1月4日まで「年末年始ご愛顧感謝キャンペーン」を開催。元日早朝5時からの特別営業や無料のふるまい雑煮など、新年を鮮やかに彩る多彩なイベントがラインナップしています。 湯どころみのり「年末年始ご愛顧感謝キャンペーン」 発売日：2025年12月27日（キャンペーン開始日）価格：入館料 大人平日780円・土日祝880円、小人全日40