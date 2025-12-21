テレビアニメ『キルアオ』が2026年4月に放送されることが21日、千葉・幕張メッセにて開催された『ジャンプフェスタ2026』内のステージイベントにて発表され、あわせてキービジュアルとメインPVが公開。追加キャストとして、三瓶由布子、和泉風花、梅田修一朗、大塚剛央、種崎敦美（※崎＝たつさき）、内山夕実が出演する。また、原作・藤巻忠俊氏のコメントも公開された。【写真】一挙6人解禁！『キルアオ』声優キャスト本作は