モデルの前田典子（60）が21日、自身のインスタグラムを更新。「元気なアラ還」たちによるクリスマスパーティーを報告した。「クリスマスパーティ現代アートが素敵なお部屋でホムパとよた真帆ちゃんがオーナーのビストロロジエ@rojie_ebisu の美味しいケータリングをいただきました」とつづった。「元気なアラ還南果歩ちゃん、早見優さん、松本伊代さんとよた真帆ちゃん（優さんと真帆ちゃんはまだ50代だけど