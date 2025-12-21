21日未明、栃木県大田原市にある銀行の出張所が重機で破壊されているのが見つかり、警察が窃盗事件として捜査しています。警察によりますと、21日午前2時半頃、大田原市にある栃木銀行の出張所で異常が検知され警備員が向かったところ、シャッターが破壊され、中にあったATMが壊されて外に出されていたということです。また、現場には犯行に使われたとみられる油圧ショベルがATMを持ち上げた状態で放置されていました。警備員が駆