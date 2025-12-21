芝クッション値10.0＝標準※土曜午前7時含水率＝芝G前10.6％、4角11.0％ダートG前4.9％、4角4.8％※土曜午前5時。土曜夜から日曜朝にかけて雨予報。芝は内側が傷み始めているが、依然として内前有利の見立て。ダートは脚抜きが良くなり、先行馬有利になりそう。