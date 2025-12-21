芝クッション値9.7＝標準※土曜午前6時30分含水率＝芝G前11.1％、4角11.9％ダートG前6.0％、4角6.5％※土曜午前5時30分。芝は3角から4角の内側に傷みが見られる。降雨量次第でさらに悪化しそう。外差しが利く。道悪のダートは先行力がないと厳しそう。