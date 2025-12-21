▼CBCでは新型コロナワクチンの副反応問題などについて、2021年から取材を進めてきました。これまで放送した内容を複数回に分けて振り返ります。この記事は、2022年に放送したものです。 【写真を見る】新型コロナワクチンを打っても“未接種扱い”にしていた… 厚労省｢理由は不明だが意図的なものではない｣ 突如データ“修正”【“ワクチン後遺症”を考える シリーズ2】 厚生労働省は、10万人あたりの新規陽性者数