ツエーゲン金沢は21日、辻田真輝監督が来季もトップチームの指揮を執ることを発表した。現在41歳の辻田監督は現役時代に大宮アルディージャや金沢でプレー。引退後は金沢でU−18の監督やトップチームコーチなどを歴任し、2024年からは強化部長を務めていた中で、伊藤彰元監督が契約解除となったことを受け、今年6月3日から新監督に就任していた。伊藤元監督が退任した時は11位となっていたなか、辻田監督体制となった金沢は